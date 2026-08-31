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«История с Кузнецовым в «Тракторе» закрыта – для меня лично. Он сделал выбор. Пусть прославляет «Сибирь». Гендиректор челябинцев Савин о решении Евгения не переходить в родной клуб

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался о том, что форвард Евгений Кузнецов не вернулся в клуб.

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