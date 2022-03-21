Телеканал "КРЫМ 24"

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Ещё 329 человек заболели коронавирусом в Крыму за сутки

За прошедшие сутки в Крыму выявили ещё 329 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.

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