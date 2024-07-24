Владивосток остался без электричества

Во Владивостоке в результате технологического нарушения тысячи владивостокцев остались без света. Электричество отсутствует в жилых домах и социально-значимых объектах, а также не работают светофоры, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Муниципальный центр управления Владивостока.
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