Один в поле воин: в МХТ поставили «Двадцать дней без войны»

К 80-летию Великой Победы в МХТ им. А.П. Чехова поставили «Двадцать дней без войны». Режиссер Марина Брусникина взяла за основу киносценарий Константина Симонова, по которому Алексей Герман снял фильм с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко в главных ролях.
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