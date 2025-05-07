Один в поле воин: в МХТ поставили «Двадцать дней без войны»

К 80-летию Великой Победы в МХТ им. А.П. Чехова поставили «Двадцать дней без войны». Режиссер Марина Брусникина взяла за основу киносценарий Константина Симонова, по которому Алексей Герман снял фильм с Юрием Никулиным и Людмилой Гурченко в главных ролях.