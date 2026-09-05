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Царьград

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Baza сообщает: жительница Саранска умерла после уколов в клинике

Baza сообщает: жительница Саранска умерла после уколов в клинике

В Саранске женщина умерла после уколов без гигиены. Муж скончавшейся обвиняет врача. Медики обнаружили некроз и сепсис.

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