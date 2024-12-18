Число пострадавших в столкновении поездов под Мурманском увеличилось до 27

Количество пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского составов под Мурманском возросло до 27 человек, заявил замгубернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.
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