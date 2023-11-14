Россия построит три ТЭЦ в Казахстане

Россия готова построить три теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) разной мощности в Казахстане. Власти республики намерены подписать меморандум с «Интер РАО – Экспорт» для строительства ТЭЦ в Семее, Кокшетау и Усть-Каменогорске, заявляет пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
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