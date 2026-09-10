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СахПресс

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Дополнительные 4 млрд рублей в бюджете Сахалина направят на социальные цели

Дополнительные 4 млрд рублей в бюджете Сахалина направят на социальные цели

Дополнительные поступления в бюджет Сахалинской области на 2026 год направят на социальные цели. Соответствующие поправки поддержали депутаты облдумы.

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