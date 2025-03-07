Марат Галеев о первом созыве Госсовета РТ: «Законов нужно было много – непаханое поле»

30 марта 1995 года прошло первое заседание Госсовета РТ – правопреемника Верховного Совета ТАССР. Каким был парламент первого созыва, с какими вызовами ему пришлось справляться, и что он изменил законами в жизни республики, в интервью «Татар-информу» рассказал депутат первого – седьмого созывов Марат Галеев.