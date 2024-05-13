Пара из Орловской области зарегистрировала брак на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Пара из Орловской области связала себя узами брака на Всероссийском свадебном фестивале на ВДНХ. В рамках мероприятия сотрудники ЗАГСа Москвы одновременно зарегистрировали браки более 150 пар со всей страны.
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