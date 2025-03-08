Крайон. Проблем нет. Есть ВЫЗОВ ЖИЗНИ! Путешествие по волнам жизни. Тайна элементарных частиц Тайна Элементарных частицОськин ВикторИнженер-электрикпенсионерУ физиков существует проблема: с одной стороны ЭЧ ведут себя как частицы, а с другой - как волны.