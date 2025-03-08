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  • кромчанин
    Это чуть больше танковой дивизии.Завязались уличны...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Слава России. Слава Русскому солдату. Мочите хохлов без жалости.Завязались уличны...
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    Крепко повоевали мужики! Слава!!!Завязались уличны...

Крайон. Проблем нет. Есть ВЫЗОВ ЖИЗНИ! Путешествие по волнам жизни.

Крайон. Проблем нет. Есть ВЫЗОВ ЖИЗНИ! Путешествие по волнам жизни.

Крайон. Проблем нет. Есть ВЫЗОВ ЖИЗНИ! Путешествие по волнам жизни. Тайна элементарных частиц Тайна Элементарных частицОськин ВикторИнженер-электрикпенсионерУ физиков существует проблема: с одной стороны ЭЧ ведут себя как частицы, а с другой - как волны.

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