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Русская весна

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экс-вице-премьер: Причина трагедии Украины — сельская, хуторянская, неурбанистическая культура

экс-вице-премьер: Причина трагедии Украины — сельская, хуторянская, неурбанистическая культура

Экс-вице-премьер Украины (2002–2008) Дмитрий Табачник рассказал изданию Украина.ру о трех причинах деградации украинской элиты, о сервильности украинской интеллигенции, отказавшейся бороться с бандеровцами, о режиссере Михаиле Резниковиче и о драме УПЦ — Дмитрий Владимирович, вы, наверное, один из самых ненавидимых украинскими националистами экс-украинских политиков.

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