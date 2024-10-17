экс-вице-премьер: Причина трагедии Украины — сельская, хуторянская, неурбанистическая культура

Экс-вице-премьер Украины (2002–2008) Дмитрий Табачник рассказал изданию Украина.ру о трех причинах деградации украинской элиты, о сервильности украинской интеллигенции, отказавшейся бороться с бандеровцами, о режиссере Михаиле Резниковиче и о драме УПЦ — Дмитрий Владимирович, вы, наверное, один из самых ненавидимых украинскими националистами экс-украинских политиков.