Норвежский журналист Сальтведт усомнился в конкурентоспособности Большунова

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт усомнился в конкурентоспособности трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова на международной арене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дроны атаковали Л...
- NYT: США и Иран п...
- В Индии компания ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым