23 августа кировчанам не советуют повышать голос, затевать споры и купаться в реке

Прогноз погоды, необычные праздники и народные приметы сегодня, в понедельник, день Лаврентия-ЗоречникаАномальная жара в Кирове начинает с сегодняшнего дня понемногу спадать: столбик термометра в дневные часы не поднимется выше отметки + 23 градуса.