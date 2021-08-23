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23 августа кировчанам не советуют повышать голос, затевать споры и купаться в реке

23 августа кировчанам не советуют повышать голос, затевать споры и купаться в реке

Прогноз погоды, необычные праздники и народные приметы сегодня, в понедельник, день Лаврентия-ЗоречникаАномальная жара в Кирове начинает с сегодняшнего дня понемногу спадать: столбик термометра в дневные часы не поднимется выше отметки + 23 градуса.

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