Пэрис Хилтон: «Я купила накладной живот и пользовалась им дома»

Звезда неожиданно разоткровенничалась с журналистами Фото: CraSH/ Keystone Press Agency/ Global Look Press Пэрис Хилтон не скрывала, что ее дети — сын Феникс и дочь Лондон, появились с помощью суррогатной матери.
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