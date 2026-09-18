За рулем
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За рулем

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Считаете себя идеальным водителем? Этот чемпионат проверит, так ли это

Считаете себя идеальным водителем? Этот чемпионат проверит, так ли это

Московским автолюбителям предложили необычное состязание – «Формулу Авторадио». Победа здесь достается не тому, кто резче жмет на газ, а тому, кто лучше разбирается в правилах дорожного движения.

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