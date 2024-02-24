Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Польские СМИ уже приучают поляков, что после бандеровцев следующими в пламя войны бросят поляков*

Польские СМИ уже приучают поляков, что после бандеровцев следующими в пламя войны бросят поляков*

NDP: Польшу готовят на смену УкраинеВ период тяжёлых боев на линии фронта Украины, а также сложной политической и экономической ситуации в Европе руководство НАТО приняло решение отвлечь общественность и провести учения  «Стойкий защитник-24», пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

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