Польские СМИ уже приучают поляков, что после бандеровцев следующими в пламя войны бросят поляков*

NDP: Польшу готовят на смену УкраинеВ период тяжёлых боев на линии фронта Украины, а также сложной политической и экономической ситуации в Европе руководство НАТО приняло решение отвлечь общественность и провести учения «Стойкий защитник-24», пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).