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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Деньги в бизнесе и деньги собственника: разбираемся, почему это не одно и то же

Есть ошибка, которая у собственников бизнеса случается чаще всего, и стоит она им дороже любых других.

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