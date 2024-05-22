Дорогу до аэропорта Толмачево хотят расширить

Строители подготовили проект по расширению дороги до 4 и 6 полос. Во время заседания комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области 21 мая замначальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов рассказал о строительстве Восточного обхода в Новосибирске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии