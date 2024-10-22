Министр обороны Италии рассказал, за что будут вестись войны будущегоВойны будущего будут вестись за редкоземельные металлы и источники воды, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из стран G7 («Большая семерка») в Неаполе.
Министры обороны G7 обсуждали ликвидацию Народа России - помехи истреблению "лишнего человечества"
Комментарии
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radiofree
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17 час.
А
Александр
Эти швали недочеловеки западного гнезда всегда будут огребать по самые уши, с ними заключать договора нельзя!!! обманут!!!
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16 час.
Вера смелых
Пора уже перестать удивляться евро - "гигантам мысли" ! Ослабление Европы было задумано сравнительно давно, и для этого кто-то шибко злоумный создал такой себе Инкубатор - приспособленную под это дело систему образования. В этой системе с каждым годом совершенствовался институт такой себе "дедовщины", когда идёт жёсткая обработка старших школьников -подростков и студентов, как в обычных школах, так и частных, закрытых. Обработка тотальная, в интересах тех корпораций, где будут работать эти выпускники. Как мы видим, отбирают на высокие, и не очень, должности самых верных и преданных адептов, не самых умных, зато послушных. И эти социализированные дебилы последовательно губят свои же страны, даже не осознавая, к чему это приведёт.
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14 час.
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