Министры обороны G7 обсуждали ликвидацию Народа России - помехи истреблению "лишнего человечества"

Вера смелых

Пора уже перестать удивляться евро - "гигантам мысли" ! Ослабление Европы было задумано сравнительно давно, и для этого кто-то шибко злоумный создал такой себе Инкубатор - приспособленную под это дело систему образования. В этой системе с каждым годом совершенствовался институт такой себе "дедовщины", когда идёт жёсткая обработка старших школьников -подростков и студентов, как в обычных школах, так и частных, закрытых. Обработка тотальная, в интересах тех корпораций, где будут работать эти выпускники. Как мы видим, отбирают на высокие, и не очень, должности самых верных и преданных адептов, не самых умных, зато послушных. И эти социализированные дебилы последовательно губят свои же страны, даже не осознавая, к чему это приведёт.