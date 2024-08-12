Владимир Соловьев встретился с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

События в Курской стимулируют желающих подписать контракт Единый пункт отбора на контрактную службу продолжает работать в Москве и принимать как желающих записаться в армию, так и желающих поддержать будущих солдат.
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