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Чемпионат Греции. Плей-офф. 1/4 финала. «Промитеас» примет «Арис»

В заключительной игре серии «Промитеаса» и «Ариса» определится последний полуфиналист турнира. Чемпионат Греции Плей-офф 1/4 финала (до двух побед) Третий матч Промитеас – Арис Дата проведения 23 мая, 20.

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