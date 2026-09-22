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«Цветы для Элджернона» обошли «Мастера и Маргариту» в рейтинге LiveLib

«Цветы для Элджернона» обошли «Мастера и Маргариту» в рейтинге LiveLib

Роман Дэниела Киза «Цветы для Элджернона» стал самой популярной книгой за всю историю LiveLib. Сервис, входящий в группу компаний «Литрес», проанализировал читательскую активность пользователей с апреля 2007-го по сентябрь 2026 года.

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