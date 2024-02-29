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В подконтрольных ВСУ частях Запорожья повредили объекты инфраструктуры

В подконтрольных ВСУ частях Запорожья повредили объекты инфраструктуры

В подконтрольных Киеву районах Запорожской области повредили объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

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