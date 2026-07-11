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Джулиус Рэндл: «Смогу показать молодежи «Нетс», как стать профессионалами»

«Нетс» собираются воспользоваться услугами форварда Джулиуса Рэндла в следующем сезоне. 31-летний ветеран вернулся в Нью-Йорк после двух сезонов в «Миннесоте» и согласился с параллелями со своим прошлым стартом в «Никс».

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