Джулиус Рэндл: «Смогу показать молодежи «Нетс», как стать профессионалами»

«Нетс» собираются воспользоваться услугами форварда Джулиуса Рэндла в следующем сезоне. 31-летний ветеран вернулся в Нью-Йорк после двух сезонов в «Миннесоте» и согласился с параллелями со своим прошлым стартом в «Никс».