Командующий Объединенными силами ВСУ Наев: На данный момент у России нет сил и средств для наступления на Киев

Командующий Объединенными силами ВСУ Наев: На данный момент у России нет сил и средств для наступления на Киев

Россия может повторить наступление на Киев, такой вариант не исключается, но на сегодняшний день у Москвы нет ни сил ни средств для осуществления таких наступательных действий.

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