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Владимир Соловьев раскритиковал российские клубы за траты на легионеров: «На эти деньги можно было обезопасить все НПЗ средствами защиты. Зачем это делается? Какая-то есть тайная задача?»

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал российские футбольные клубы за то, что они тратят деньги на иностранных игроков, а не на защиту НПЗ.

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