Фестиваль "Усадьбы Москвы" пройдет на 50 исторических площадках столицы

В первый день лета в столице откроется фестиваль "Усадьбы Москвы". На исторических площадках города будут проходить камерные концерты, стилизованные пикники, тематические мастер-классы, игры на свежем воздухе и многие другие интересные мероприятия.
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