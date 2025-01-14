Американский рейх Мировой кризис и перезагрузка планетыСуть в том, что планета переживает кризис. Кризис — «матрёшку», как обозначил его русский мыслитель и историк А.
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Американский рейх Мировой кризис и перезагрузка планетыСуть в том, что планета переживает кризис. Кризис — «матрёшку», как обозначил его русский мыслитель и историк А.
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