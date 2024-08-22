Случай в Одессе – чтобы муж мог сбежать, чиновница отреклась от детей Евгения КомароваВ Одесской области разразился скандал вокруг действий местной чиновницы, которая приняла радикальное решение в целях обеспечения заграничной поездки своего супруга.