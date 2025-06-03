Ранее судимый житель Ефремова украл из магазина бутылку виски

В дежурную часть полиции обратилась менеджер по безопасности сетевого магазина в Ефремове. Женщина рассказала, что из торгового зала на улице Интернациональной неизвестный украл бутылку виски стоимостью 2 672 рубля.
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