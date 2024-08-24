Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала обвинения против Дурова безумными

Бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль высказалась по поводу того, что прибывший во французскую столицу в вечерний период предприниматель Павел Дуров оказался взят под арест местными правоохранителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии