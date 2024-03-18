Звезда шоу «Голос» Спиридонова ушла со сцены в слезах из-за фонограммы

Бывшая участница шоу «Голос» Анастасия Спиридонова высказала свое недовольство тем, что на концерте поэтессы Ларисы Рубальской в Москве ей включили плюсовую фонограмму, вместо того чтобы позволить ей самой исполнить композицию «Транзит».