Звезда шоу «Голос» Спиридонова ушла со сцены в слезах из-за фонограммы

Бывшая участница шоу «Голос» Анастасия Спиридонова высказала свое недовольство тем, что на концерте поэтессы Ларисы Рубальской в Москве ей включили плюсовую фонограмму, вместо того чтобы позволить ей самой исполнить композицию «Транзит».
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