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Спорт Уик-Энд

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Главный тренер «Факела» ответил на вопрос о своем будущем после 0:5: «Какой‑то странный вопрос. Это лично от вас?»

Главный тренер «Факела» ответил на вопрос о своем будущем после 0:5: «Какой‑то странный вопрос. Это лично от вас?»

Воронежский «Факел» и до встречи с «Локомотивом» был главным неудачником нынешнего чемпионата России – последнее место тому главное подтверждение.

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