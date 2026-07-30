175 лет станции Кулицкая: праздник, книга и насыщенная программа 1 августа

Станция Кулицкая отметит 175‑летие: праздник и презентация книги об истории посёлка. 1 августа в Калининском округе пройдёт большой праздник, посвящённый 175‑летию станции Кулицкая и началу движения по Николаевской железной дороге — сообщает пресс-служба администрации Калининского округа.
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