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175 лет станции Кулицкая: праздник, книга и насыщенная программа 1 августа

175 лет станции Кулицкая: праздник, книга и насыщенная программа 1 августа

Станция Кулицкая отметит 175‑летие: праздник и презентация книги об истории посёлка. 1 августа в Калининском округе пройдёт большой праздник, посвящённый 175‑летию станции Кулицкая и началу движения по Николаевской железной дороге — сообщает пресс-служба администрации Калининского округа.

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