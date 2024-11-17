Когда осень становится весной: что происходит с растениями и как помочь саду справиться с аномалиями? Ольга ВайленкоВ этом году дачники в различных регионах России наблюдают необычное явление: некоторые растения начали расти и даже цвести осенью, словно перепутав сезоны.