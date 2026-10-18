Нужен ли России «летающий» автомобиль, как у Илона Маска? Я не шучу, вопрос серьезный: да или нет? У него есть.
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