Из Чехова до Читы за девять суток: FESCO открыла новый логистический маршрут

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления Росатома) запустила новый регулярный контейнерный поезд из транспортно-логистического комплекса «Чехов» (Московская область) до станции Чита-1, расширив сеть внутрироссийских железнодорожных перевозок.
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