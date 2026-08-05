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Из Чехова до Читы за девять суток: FESCO открыла новый логистический маршрут

Из Чехова до Читы за девять суток: FESCO открыла новый логистический маршрут

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления Росатома) запустила новый регулярный контейнерный поезд из транспортно-логистического комплекса «Чехов» (Московская область) до станции Чита-1, расширив сеть внутрироссийских железнодорожных перевозок.

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