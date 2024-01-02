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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Талалаев о медиафутболе: «Я рос во дворе, дрался с «люберами» – представляю, как позиционировать себя в обществе мужчин. Когда понты переваливают за содержание – не приемлю»

Талалаев о медиафутболе: «Я рос во дворе, дрался с «люберами» – представляю, как позиционировать себя в обществе мужчин. Когда понты переваливают за содержание – не приемлю»

Главный тренер «Химок» раскрыл свое мировоззрение, отвечая на вопросы в ходе интервью. – Один из самых ярких моментов первой части сезона – ваша «заруба» с медиафутболом.

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