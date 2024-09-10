WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE 2 - ULTRA EDITION | DLC

https://irongames.ru/key/4626220 - ✅ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ✅ Region free - игру можно запустить в любом регионе, включая Россию и СНГ!; ✔️ После оплаты вы получаете общий аккаунт Steam для игры в оффлайн режиме, весь прогресс хранится на вашем ПК и вам никто не помешает играть; ✔️ Вход в аккаунт производится без участия продавца, если на аккаунте включена защита Steam Guard, то код для входа в аккаунт получаете автоматически, без скачивания дополнительных программ; ✔️ Возможность обновлять игру в любое время; ⭐️ Покупая данный товар вы получаете: 1) Данные от аккаунта Steam с игрой Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Ultra Edition для оффлайн игры, все сохранения будут хранится на вашем ПК, вам никто не помешает во время игры.