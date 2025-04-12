Ученые заявили, что нашли под пирамидами легендарный загробный мир и библиотеку атлантов. Что не так с их исследованием?

Сенсационное открытие группы итальянских ученых должно было потрясти мир египтологии. Они заявили, что при помощи спутникового сканирования и «особого алгоритма» изучения других данных обнаружили под пирамидой Хефрена огромный город, расположенный на глубине более 600 метров.