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Ученые заявили, что нашли под пирамидами легендарный загробный мир и библиотеку атлантов. Что не так с их исследованием?

Ученые заявили, что нашли под пирамидами легендарный загробный мир и библиотеку атлантов. Что не так с их исследованием?

Сенсационное открытие группы итальянских ученых должно было потрясти мир египтологии. Они заявили, что при помощи спутникового сканирования и «особого алгоритма» изучения других данных обнаружили под пирамидой Хефрена огромный город, расположенный на глубине более 600 метров.

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