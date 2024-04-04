В ГИБДД ограничили число посетителей из-за антитеррора. Теперь мигрантов на улице еще больше

В Екатеринбурге третий день продолжается столпотворение возле здания МЭО ГИБДД области. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня толпа разделилась на две очереди – тех, кто записался на прием через «Госуслуги» и тех, кто пришел без записи.