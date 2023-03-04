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МК: Экс-офицер армии ВС США Крапивник проинформировал о тактике войск ВС Украины в Бахмуте

МК: Экс-офицер армии ВС США Крапивник проинформировал о тактике войск ВС Украины в Бахмуте

Экс-офицер армии ВС США Станислав Крапивник проинформировал, какая судьба ждет группировку ВСУ в Артемовске и каких действий стоит ожидать от украинской армии, после освобождения города российскими войсками, сообщает "Московский Комсомолец".

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