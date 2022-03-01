Павел Акользин: «Казахстан – второй дом. Но и в России мне так же комфортно. Эти страны у меня в сердце»

Нападающий «Металлурга» Павел Акользин рассказал о своей связи с Казахстаном. – Я туда (в Казахстан) уехал примерно в возрасте восемнадцати лет.

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