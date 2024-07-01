Лебедев: Украина отказалась погашать долги перед странами СНГ

Киевский режим отказался выплачивать долги Украины перед странами СНГ. Генеральный секретарь организации Сергей Лебедев в беседе с «Известиями» заявил, что в случае выхода Украины из Содружества с нее не будут требовать погашения долгов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии