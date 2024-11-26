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Над 7 регионами России за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников

Над 7 регионами России за ночь уничтожили 39 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи при очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников самолетного типа.

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