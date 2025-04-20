Валентина Матвиенко посетила пасхальное богослужение в Петербурге

Праздничная служба прошла в соборе Сошествия Святого Духа на Апостолов в Приморском районе Северной столицы Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила пасхальное богослужение в родном городе в храме Сошествия Святого Духа на Апостолов, передает пресс-служба Совета Федерации.
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