НБА. «Майами» уступил «Финиксу», 44 очка Тейтума помогли «Бостону» выиграть у «Шарлотт» и другие матчи

В среду, 9 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА проходят девять матчей. Во встрече лидеров конференций «Майами» на домашней арене уступил «Финиксу».

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