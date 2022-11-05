В Киеве заканчиваются мужики, в войска забривают студентов

Битва за Угледар: Наши войска прогрызают оборону ВСУ, уничтожая опорник за опорником «Українська правда» рассказала подробности заседания «офисных» (функционеров ОП) и «армейских» (генералов-атаманов во главе с Залужным), состоявшегося 2 ноября.