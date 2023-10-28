Пушков: Большинство стран не поддерживают США в палестино-израильском конфликте

Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков указал на тот факт, что сбор голосов по представленной ГА Организации Объединённых Наций резолюции, которая призывает израильскую и палестинскую стороны установить мир, позволил понять, что более половины держав не оказывают поддержку точке зрения Соединённых Штатов по Ближневосточному региону.