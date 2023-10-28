Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 648 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    НУ ДОТ ЧЕГО НЕПОСЕДЛИВ ЭТОТ САМЫЙ НЕУСЕДА...Президент Литвы Н...
  • БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
    Вороны для Орлов пичужки.Kyiv Independent:...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Руками сатаниста Зе и его террористического режива война идет на уничтожение не только славян, но и уничтожение право...Полковник Макгрег...

Пушков: Большинство стран не поддерживают США в палестино-израильском конфликте

Пушков: Большинство стран не поддерживают США в палестино-израильском конфликте

Член Совфеда Российской Федерации Алексей Пушков указал на тот факт, что сбор голосов по представленной ГА Организации Объединённых Наций резолюции, которая призывает израильскую и палестинскую стороны установить мир, позволил понять, что более половины держав не оказывают поддержку точке зрения Соединённых Штатов по Ближневосточному региону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх